Netanyahu | Per Hamas è finita libereremo gli ostaggi | Il ministro della Giustizia di Israele | È il momento di annettere la Cisgiordania

In un clima di tensione crescente, Netanyahu ha annunciato che Hamas ha subito pesanti perdite e che presto verranno liberati gli ostaggi, mentre il ministro della Giustizia israeliano preme per annettere la Cisgiordania. Nel frattempo, Hamas si mostra aperta a un accordo con Tel Aviv, ma solo dopo un cessate il fuoco. √ą un momento cruciale che potrebbe ridisegnare il futuro della regione, con sguardi puntati su ogni mossa delle parti coinvolte.

L'organizzazione islamista si √® detta pronta a un accordo con Tel Aviv ma prima deve cessare la guerra. Qualche ora prima il presidente Usa Donal Trump aveva annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Per Hamas √® finita, libereremo gli ostaggi" | Il ministro della Giustizia di Israele: "√ą il momento di annettere la Cisgiordania"

In questa notizia si parla di: israele - netanyahu - hamas - libereremo

Israele, Netanyahu: ‚ÄúNessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio‚ÄĚ - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Gaza, Netanyahu insegna il genocidio ad un bambino: "Prenderemo tutta la Striscia, sconfiggeremo Hamas e libereremo ostaggi" - VIDEO Vai su X

Nei primi giorni di bombardamenti, i grandi media italiani, essendo corrotti - cioè politicamente compenetrati come si conviene a uno Stato satellite della Casa Bianca - hanno ritratto Israele come una potenza vittoriosa e sovrastante rispetto all'Iran. Ricorrendo Vai su Facebook

Gaza, Trump: ¬ęIsraele ha accettato tregua di 60 giorni¬Ľ. Hamas: pronti all'accordo ma ora fine della guerra. N; La morte di Sinwar, Netanyahu: √ą l'inizio della fine. Hamas: Il gruppo non pu√≤ essere eliminato - Il portavoce dell'IDG, Hagari, in un post su X smentisce le voci di un salvataggio degli ostaggi; Il corpo di Sinwar in una localit√† segreta. Hamas, libereremo gli ostaggi solo quando Israele si ritirer√†.

Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi" | Il ministro della Giustizia di Israele: "È il momento di annettere la Cisgiordania" - Secondo il ministro della Giustizia israeliano, è "il momento di annettere la Cisgiordania". msn.com scrive

Hamas: 'Valutiamo il piano, preveda il ritiro dell'Idf e la fine della guerra' - Prima dichiarazione ufficiale dopo il post di Trump sul cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Come scrive ansa.it