LIVE – Juventus-Roma 0-0 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Coppa Italia, Juventus-Roma: il racconto della sfida dello Stadium. In palio il passaggio in semifinale. TORINO – Coppa Italia, Juventus-Roma: formazioni, tabellino e marcatori. Secondo quarto di finale della competizione con le due squadre che si contendono un posto tra le migliori quattro. Coppa Italia, Juventus-Roma: risultato, tabellino e marcatori Indiscrezioni della vigilia rispettate sia in casa Juventus che in quella Roma. Sarri lascia in panchina sia de Ligt che Cuadrado con Danilo e Rugani dal 1′. In porta c’è Buffon. Higuain preferito a Dybala. Nella Roma gli unici cambi rispetto alla formazione ‘tipo’ sono Cristante e Kalinic al posto di Veretout e Dzeko. Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; ... newsmondo

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - JuventusTV : Il pre partita di #JuveRoma è LIVE! ?? -