Grande Fratello Vip: i maschi fanno una sfilata in stile Full Monty (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rita Rusic è senza ombra di dubbio una delle regine di questo Grande Fratello Vip 4 e ieri pomeriggio ha avuto un’idea fantastica. La produttrice ha pensato di organizzare uno show particolare per i maschi della casa. “Facciamo una cosa in stile Full Monty. Una sfilata e delle esibizioni, magari tipo spogliarello”. Le donne hanno fatto da giuria, Barbara Alberti è stata eletta presidentessa e hanno votato le singole performance dei loro coinquilini. I vincitori sono stati Pago e Ivan Gonzalez, secondi a pari merito Andrea Denver e Paolo Ciavarro. A parte la prestanza di alcuni concorrenti, ho amato follemente Rita e Antonella, che durante lo spogliarello di Andrea Denver hanno dato il meglio di loro: “Togli tutto! Regalaci le mutande“. GF Vip 4: la sfilata degli uomini, i video. Con tutto il rispetto per i ragazzi di questo GF Vip, ma in passato abbiamo ... bitchyf

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP 4: Rita Rusic beccata in un momento hot durante la notte - VIDEO VM18 - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -