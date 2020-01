Doha: Mattarella, per la crisi in Libia serve un supplemento di saggezza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il capo dello Stato ha ribadito che l'Italia crede nel multilateralismo e che in questo mondo che presenta diversi problemi e molte tensioni bisogna spegnere i focolai prima che contagino l'intera area. firenzepost

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Doha per la Visita di Stato in #Qatar ???? - Quirinale : #Doha, il Presidente #Mattarella ???? incontra l’Emiro del #Qatar ???? @TamimBinHamad - MasiAlessandro : Mattarella a Doha incontra la comunità degli italiani e segna punti per una nuova diplomazia della cultura. Agenda… -