Borgo a Mozzano: giovanissima perde la vita in un incendio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A quattordici anni non si può morire: soprattutto non si può morire divorata dalle fiamme; devastata dalla notizia la madre ha avuto un incidente. Una casa colonica bifamiliare di due piani localizzata a Socciglia, frazione Anchiano, un incendio improvviso e una ragazza che non riesce ad uscire: il padre prova a salvarla ma senza successo. … L'articolo Borgo a Mozzano: giovanissima perde la vita in un incendio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gazzettaserchio : #BorgoaMozzano Morte di Giulia, l'insegnante di ballo tra incredulità e disperazione: 'Non riesco a crederci' di… - StampToscana : Borgo a Mozzano, quattordicenne muore in un incendio, ustionato il padre - StampToscana - infoitinterno : Tragedia a Borgo a Mozzano. Muore una ragazza di 14 anni. -