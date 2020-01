Half-Life: tutta la serie e Team Fortress Classic gratis su Steam fino all'uscita di Half-Life: Alyx (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Aggiornamento: Dopo i rumor è arrivato in serata l'annuncio ufficiale direttamente su STeam. tutta la serie di Half-Life e non solo è disponibile gratuitamente sulla piattaforma di Valve fino al lancio di Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo della saga dedicato esclusivamente alla realtà virtuale.I giochi che saranno gratuiti fino al mese di marzo sono:News originale: Nella giornata di ieri è stata inviata una notifica interessante agli utenti di STeam, la quale afferma che Half-Life Collection sarebbe gratuito. Come notato da vari utenti del forum di STeam, la notifica descriveva un evento di Half-Life: Alyx in cui Half-Life Collection sarebbe stato gratuito fino al rilascio del prossimo titolo di Valve.Leggi altro... eurogamer

