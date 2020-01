Enzo Iacchetti: “Non ho amici in televisione, con Ezio Greggio c’è un tacito accordo di convivenza” (Di martedì 21 gennaio 2020) Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio, confessa di non essere mai stato interessato a coltivare amicizie nell’ambiente dello spettacolo. “Ho amici idraulici e meccanici, non ne ho nel mio ambiente” ha raccontato il popolare presentatore. Nemmeno il collega di scrivania rientrerebbe in questa ristrettissima cerchia: “Siamo compagni di banco, c’è un tacito accordo di ottima convivenza”. gossip.fanpage

