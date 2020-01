È morto Jimmy Heath, la leggenda del jazz aveva 93 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Si è spento a 93 anni, la leggenda del jazz Jimmy Heath. La morte è avvenuta domenica 19 gennaio, per cause naturali. Cresciuto in una famiglia di artisti, ha avuto una brillante carriera durata oltre 70 anni. Il sassofonista ha lavorato con artisti del calibro di Dizzy Gillespie, Miles Davis e John Coltrane. fanpage

AleSalvi12 : RT @RepSpettacoli: È morto Little Bird, il jazzista Jimmy Heath - Rada00563645 : RT @Corriere: Morto Jimmy Heath: sassofonista e compositore leggenda del jazz - repubblica : È morto Little Bird, il jazzista Jimmy Heath -