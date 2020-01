“Altro che tesoro Psi, Craxi morì senza più un quattrino” (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (askanews) – A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, esce “Ad Hammamet” (Graphofeel), libro scritto da Mario Pacelli, che è stato funzionario della Camera dei deputati per 35 anni e che attraverso testimonianze e documenti inediti tenta di dare una ricostruzione storica dell'”Ascesa e caduta di Bettino Craxi” (come recita il sottotitolo) legata al contesto internazionale dell’epoca. Il primo socialista a diventare presidente del Consiglio (dal 1983 al 1987) è morto da esule o latitante? “É morto da chi aveva scelto di non essere presente in Italia, perché la risposta alla sua domanda presupporrebbe già uno schieramento politico e viceversa io ritengo che il vero problema sia di vedere quanto storicamente si è salvato di Craxi”. Tangentopoli e caduta del Muro di Berlino, due fatti apparentemente non collegati e che invece ... notizie

matteosalvinimi : Giovedì prossimo in piazza a #Bibbiano ci saremo io, @BorgonzoniPres e la Lega. Lo avevo promesso a quelle mamme e… - teatrolafenice : ?? Grazia Toderi ci pensava così nel 2004 in occasione della nostra riapertura, un' infinita bellezza che nasce, si… - TeresaBellanova : Stanno valutando se dare la scorta a Sergio, che era intervenuto sul palco delle Sardine, per proteggerlo dalle min… -