Allarme smog al Nord, emergenza rientrata a Milano e Torino (Di martedì 21 gennaio 2020) Allarme rientrato smog al Nord. A Torino e Milano i limiti sono ritornati al di sotto del limite massimo. Blocco del traffico cancellato. Milano – E’ rientrato l’Allarme smog al Nord. Sono stati giorni non facili in diverse città ma ora la situazione sembra essere tornata alla normalità. Eliminato il blocco del traffico sia a Torino che a Milano. emergenza smog a Milano e Torino Le condizioni meteo degli ultimi giorni non hanno facilitato la dispersione delle sostanze nocive con i rispettivi Comuni che sono stati costretti a emettere dei provvedimenti rigidi per permettere la depurazione dell’aria. Dal Veneto alla Lombardia passando per il Piemonte. Un’emergenza che non ha risparmiato nessuno. Milano e Torino sono alle prese con un blocco del traffico che potrebbe creare diversi disagi nei prossimi giorni con un inizio dell’anno non ... newsmondo

