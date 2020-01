Il Marocco deve riuscire a preservare la propria stabilità (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Turchia ed il Marocco hanno deciso di rivedere i termini dell’accordo di libero scambio, firmato nel 2004, che lega le due nazioni e che però non ha prodotto relazioni commerciali paritarie e bilanciate. Rabat ha minacciato di abbandonare l’intesa denunciando il fatto che, mentre i prodotti di Ankara hanno invaso il mercato marocchino, i beni esportati dal Marocco hanno incontrato una serie di ostacoli che ne hanno prevenuto la diffusione su larga scala. Il ministro dell’Industria Moulay Hafid El-Alamy avevo reso noto, poco prima della visita del suo omologo turco Ruhsar Pekcan, che il Paese africano non avrebbe potuto continuare a mantenere in vita l’accordo. Il ministro ha anche riferito che il Marocco perde due miliardi di dollari l’anno a causa dell’intesa e che una sua ristrutturazione dovrà prevedere, tra l’altro, maggiori investimenti ... it.insideover

