Paura a Porlezza: cade un cornicione, ragazza di 17 anni in fin di vita (Di domenica 19 gennaio 2020) Una ragazza di 17 anni è ricoverata in fin di vita in ospedale dopo essere stata colpita da alcuni pezzi di cornicione staccatatisi da un palazzo. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri a Porlezza, in provincia di Como: la giovane era appena uscita da un negozio in centro quando è stata colpita dal cornicione, caduto da circa dieci metri. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Leggi la notizia su fanpage

