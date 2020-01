Calciomercato Inter, l’agente di Lazaro in Inghilterra: due club interessati (Di domenica 19 gennaio 2020) Calciomercato Inter, l’agente di Lazaro sta trascorrendo il fine settimana in Inghilterra: due club di Premier Interessati all’austriaco L’Inter è per certo la big più attiva sul mercato di gennaio. In entrata ma, di conseguenza, anche in uscita. In questo senso, va registrata la posizione di Valentino Lazaro: l’austriaco pare sempre più propenso a lasciare Milano. E infatti Max Hagmayr, agente dell’ex Hertha Berlino, ieri si è recato a Newcastle dove ha assistito anche alla sfida tra i Magpies ed il Chelsea. Ma sul giocatore ci sarebbe anche forte il West Ham. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… - DiMarzio : Contatti in corso tra #Inter e #Chelsea per Victor #Moses -