Australian Open 2020: il tabellone di Fabio Fognini. Opelka al primo turno, derby azzurro con Berrettini agli ottavi. Federer ai quarti (Di domenica 19 gennaio 2020) Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio degli Australian Open 2020. Grande attesa in casa Italia per Fabio Fognini che vorrà iniziare al meglio la stagione. Il tennista ligure dovrà difendere i soli 90 punti conquistati l’anno passato quando si è dovuto arrendere al terzo turno a Carreno Busta. Al primo turno l’azzurro dovrà affrontare il giovane statunitense Reilly Opelka. Il numero 12 del mondo parte decisamente favorito anche se dovrà prestare massima attenzione al tennista a stelle e strisce. Nei due precedenti hanno raccolto una vittoria a testa. Ovviamente bisognerà capire quale sia lo stato di forma di entrambi e vista la collocazione del primo Slam dell’anno potrebbe essere una variabile determinante. In caso di vittoria Fognini attenderebbe al secondo turno il vincente della sfida tra Thompson-Bublik. Si tratta di due buoni giocatori ma che, almeno ... Leggi la notizia su oasport

