Latina, scontro frontale tra auto e furgone in via del Crocifisso: un ferito grave (Di domenica 19 gennaio 2020) Brutto incidente sabato sera a Borgo Piave, in provincia di Latina. Una Daewoo Matiz e un furgone si sono scontrati, per cause ancora da accertare, in via del Crocifisso. Una persona è rimasta gravemente ferita nello schianto ed è stata portata in ospedale al Santa Maria Goretti. Sul posto la polizia stradale. Leggi la notizia su fanpage

