Dopo 10 anni il migrante resistuisce i soldi all’uomo che lo aiutò: «Se ce l’ho fatta è grazie a lui che si è fidato di me» (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono parole bellissime quelle che Maria Prisco affida a un post sulla sua pagina di Facebook, sotto la foto di una busta. Sulla busta, con una calligrafia che sembra quasi infantile, c’è scritto, : «Per Don Giovanni». La busta contiene dei soldi, la somma che Giovanni, nonno di Maria, prestò a Mustafà, originario del Marocco e in difficoltà. Lo aiutò, si fidò di lui, e con quel gesto di fiducia gli cambiò la vita. Con quel prestito Mustafà ha iniziato a lavorare, e pian piano a costruire una sua nuova vita. Parole bellissime per una storia bellissima, piena di significato e di verità, la prima delle quali è, come commenta Maria, che esserci per gli altri è il primo valore per cui lottare e che il bene si riverbera. Scrive così Maria: «Hanno bussato al mio citofono: “C’è don Giovanni? Sono Mustafà”. Un nodo alla gola : “nonno non c’è più. Se vuoi però ... Leggi la notizia su vanityfair

meb : Oggi governo e sindacati hanno trovato un accordo per confermare e ampliare gli 80 euro. Ci fa piacere che dopo app… - TeresaBellanova : Hanno provato a sminuirli in ogni modo, gli 80 euro, definendoli una una mancia elettorale. Ma 6 anni dopo si vuole… - beppe_grillo : Dopo 13 anni di duro lavoro, i legislatori della #California stanno posando una pietra miliare. Ad oggi infatti è s… -