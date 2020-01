Anya Chalotra, conosciamo meglio l'attrice di The Witcher (Di sabato 18 gennaio 2020) In The Witcher è una maga potente e bellissima che s’innamora di Geralt. Nella realtà una schiva ragazza britannica. Ama il viola, i piccoli borghi e la cucina italiana. Lei è Anya Chalotra. Leggi la notizia su mondofox

lesbiancavalry : Comunque la prossima volta che qualcuno mi chiede perché sono bisessuale tiro fuori una foto di Henry Cavill con Joey Batey e Anya Chalotra - zazoomnews : The Witcher: lattrice Anya Chalotra svela la sfida più grande nellinterpretare Yennefer nella serie Netflix -… -