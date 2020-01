Aggrediscono ragazza perchè lesbica: “ora vedrai come si mena un uomo” (Di sabato 18 gennaio 2020) L’ennesimo vergognoso episodio di omofobia è avvenuto a Potenza e a farne le spese è stata una ragazza che stava passeggiando in città. “Ora vedrai come si mena un uomo”, e la riempiono di calci e pugni. La legge del più forte, o meglio, la legge del piccolo branco. Sì, perchè prima di lasciare a … L'articolo Aggrediscono ragazza perchè lesbica: “ora vedrai come si mena un uomo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

