Lorenzo Riccardi contro Carlo Pietropoli “sei uno St…zo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ex tronista Lorenzo Riccardi apostrofa come “str****” il nuovo tronista di Uomini e Donne Carlo Pietropoli Lorenzo Riccardi appella in malo modo Carlo Pietropoli, sfiorando la rissa sul trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show, Trono Classico, dopo aver parlato molto di Giulio Raselli, si sfiora la rissa in uno scontro tra Riccardo e Carlo Pietropoli. Il tronista è uscito con le sue ragazze ma ha usato dei modi non proprio positivi. Infatti, subito si è scagliato nei confronti di Chiara perché non era particolarmente convinto della ragazza e delle sue azioni. In trasmissione, si è rivolto in maniera assolutamente poco gentile verso di lei. Ecco perché l’ex tronista ha deciso di attacCarlo dandogli dello str**** e del cafone. C’è stata quindi una violenta lite tra i due, tanto che arriveranno a mettersi faccia a faccia proprio come se si stesse ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Lorenzo Riccardi contro Carlo Pietropoli 'sei uno St...zo' - - zazoomnews : Uomini e Donne Lorenzo Riccardi perde le staffe. Cosa è successo dopo la puntata ‘infuocata’ - #Uomini #Donne… - Noovyis : (Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi perde le staffe. Cosa è successo dopo la puntata ‘infuocata’) Playhitmusic -… -