LIVE Dakar 2020, 17 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso 2° nell’ultima tappa! Successi finali per Sainz e Brabec (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA DELLE MOTO 8.45 Si è conclusa l’ultima frazione delle auto alla Dakar 2020. Il qatariota Al-Attiyah (Toyota) ha vinto con 3’25” su Fernando Alonso, mentre il francese Peterhansel ha concluso terzo a 3’31”. Allo spagnolo Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid Team) è stata sufficiente una quarta tappa a 3’56 per aggiudicarsi la classifica generale! 8.40 Fernando Alonso si inserisce in seconda posizione nell’ultima tappa, sopravanzando Peterhansel! 8.30: Nasser Al-Attiyah ha vinto l’ultima tappa tra le auto, chiudendo con 3’56’ di vantaggio sul francese Stéphane Peterhansel. 7.47: C’è grande attesa per le auto dove ci sarà l’ultimo atto della sfida tra Ultimo atto della lotta tra Sainz, Al-Attiyah e Peterhansel. . @rickyB357 is set to ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Dakar 2020 17 gennaio in DIRETTA: ultimo atto della lotta tra Sainz Al-Attiyah e Peterhansel Alonso a caccia d… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 16 gennaio in DIRETTA: Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah Sainz ipoteca il trionfo. Alonso otta… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 16 gennaio in DIRETTA: Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah Sainz ipoteca il trionfo. Alonso otta… -