Federico Clapis, la vita dopo YouTube. Da “Behind a Selfie” alla mostra nella Triennale di Milano – L’intervista (Di venerdì 17 gennaio 2020) «Mollo ragazzi, che vi devo dire». Il 7 dicembre 2015 Federico Clapis ha pubblicato uno dei video che più hanno stupito la community di YouTube Italia. Clapis era noto per i suoi video satirici, per le sue canzoni dissacranti, come Masturbation, Finocchio di luce o Jimmy Lo Storpio e poi anche per la serie di sketch Behind a Selfie. Fonte: YouTube L’addio di Federico Clapis O almeno, era noto per tutto questo fino a quel video del 2015, dove ha annunciato che non avrebbe più fatto intrattenimento ma si sarebbe dedicato a una strada completamente diversa: quella dell’arte contemporanea. E negli ultimi quattro anni non è mai tornato indietro su questa decisione. Sabato 18 gennaio, alla Triennale di Milano, sarà uno dei protagonisti dell’evento Deep Scrolling Experience. Qui verranno presentate le opere di Clapis che trattano del rapporto tra uomo e ... Leggi la notizia su open.online

netaishere : “Addolorata Consezion” Federico Clapis. - EspoarteMag : DEEP SCROLLING EXPERIENCE di Federico Clapis. Una giornata dedicata alla dipendenza tecnologica -