Addio a Pietro Anastasi, uno dei più grandi bomber degli anni '70 (Di sabato 18 gennaio 2020) È morto all'età di 71 anni Pietro Anastasi, il grande attaccante siciliano che negli anni '70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l'Inter. Lo riferisce il sito del club bianconero. Brevilineo ma esplosivo, Anastasi faceva anche parte dell'Italia che conquistò l'europeo nel 1968 e in azzurro aveva totalizzato 25 presenze e 8 gol in Nazionale. Anastasi era malato di tumore dal 2018. Catanese di origine, si era affermato nel Varese. A vincere la corsa per averlo in squadra fu la Juventus, che nel 1968 investì 650 milioni, una cifra che per quei tempi era davvero notevole negli ambienti del calcio professionistico. Furono 8 anni di cammino in bianconero per Anastasi, il quale diede un contributo fondamentale per la conquista di tre scudetti, nei campionati 1971-72, 1972-1973 e 1974-1975, disputando inoltre le finali di Coppa delle Fiere, nel 1971, e ... Leggi la notizia su agi

abracadabra1970 : RT @Aba_Tweet: «Io fui uno dei primi giocatori meridionali ad avere successo nel grande calcio. Sentivo di essere diventato un motivo di sp… - ilberra81 : RT @FabRavezzani: Addio a Pietro #Anastasi. A lungo nostro ospite. Persona dolce, educata, straordinariamente mite. Lo ricorderemo sempre p… - ZitelleArturo : RT @Aba_Tweet: «Io fui uno dei primi giocatori meridionali ad avere successo nel grande calcio. Sentivo di essere diventato un motivo di sp… -