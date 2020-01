Sentono rumori provenire dalla camera da letto: la scoperta è assurda (Di giovedì 16 gennaio 2020) Marito e moglie si stanno godendo il tepore del camino, dopo una lunga giornata di lavoro: lei legge un libro, lui costruisce un modellino. Un caldo quadretto familiare, manca solo il figlio diciassettenne che è fuori con gli amici. La serata procede per il meglio, fino a quando non Sentono dei rumori assordanti provenire dal piano superiore… Una sorpresa incredibile Marito e Moglie si lanciano alla volta delle scale, gradino dopo gradino l’ansia sale e non sanno cosa aspettarsi. Quando arrivano al piano superiore, Sentono distintamente dei mugolii provenire dalla stanza del loro figlio. Quando aprono la porta, la scoperta è sconvolgente: il figlio è salito dalla finestra e ha portato in casa un cucciolo abbandonato! Sulle prime i genitori vorrebbero che lo riportasse indietro, ma poi di fronte a quella codina scodinzolate non resistono e da tre diventano in 4! L'articolo ... Leggi la notizia su velvetgossip

