Influenza in Puglia, grave un 12enne non vaccinato: "E' un'epidemia" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il ragazzino è ricoverato al pediatrico, soffre di altre patologie. Il picco dei casi è previsto tra fine gennaio e inizio di febbraio. Nella seconda settimana del 2020 c'è stato un brusco aumento Leggi la notizia su repubblica

