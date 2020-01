Deputato Librandi minaccia i finanzieri: “Io vi faccio sbattere fuori” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Hanno suscitato un vespaio di polemiche le conversazioni del Deputato Gianfranco Librandi rilasciate in anteprima dal settimanale L’Espresso, in cui il parlamentare di Italia Viva (all’epoca dei fatti ancora nel Pd) si scaglia violentemente contro gli agenti della Guardia di Finanza. È infatti il 24 luglio del 2019 quando i finanzieri giungono negli uffici della sua azienda di elettronica per una normale verifica fiscale, venendo tuttavia minacciati e aggrediti verbalmente dal Deputato. Deputato Librandi minaccia i finanzieri Arrivati nelle sedi di Saronno e di Roma della TCI Telecomunicazioni, azienda con oltre 200 milioni di euro di fatturato annuo, i finanzieri sono stati accolti dal Deputato Librandi con una sequela di minacce e improperi che sono state in seguito riportate fedelmente nel verbale della Guardia di Finanza. Il parlamentare avrebbe infatti affermato via ... Leggi la notizia su notizie

