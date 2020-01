Querela o denuncia: differenza uso e gravità. Cosa sono? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Querela o denuncia: differenza uso e gravità. Cosa sono? Nelle notizie di cronaca che compaiono sui quotidiani o nei tg, molto spesso sono citati casi in cui viene fatta Querela o denuncia nei confronti di qualcuno. Tuttavia, nel linguaggio comune ed anche in quello giornalistico, l’abitudine è di usare questi due termini come sinonimi. Ma non lo sono. Vediamo allora qual è la differenza tra Querela e denuncia, che Cosa indicano e quando sono effettuate. Se ti interessa saperne di più sul reato di diffamazione, quando scatta e come agire, clicca qui. Querela e denuncia: Cosa sono? qual è la differenza? Querela e denuncia hanno però un tratto in comune, quello per cui sono atti che segnalano, sempre e comunque, un fatto di reato alle pubbliche autorità, quali carabinieri, GdF o polizia. La finalità è quella di informare chi di dovere della commissione di un dato ... Leggi la notizia su termometropolitico

Nero22284678 : Denuncia querela e non cedere alle provocazioni è fondamentale far capire agli emiliani ai romagnoli e ai calabresi… - Coke_87 : @DoctorStrowman @MCaronni Che facciamo Mattè? Denuncia, querela? Dai che gli porti via anche le mutande ?? - Avv_Mant : @carlinox65 Senza denuncia o querela o atto equipollente non esiste calunnia. -