LIVE Snowboard, PSL a coppie Bad Gastein 2020 in DIRETTA: Ochner/Bagozza in semifinale! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma team mixed (15 ottobre) – Le classifiche di Coppa del Mondo 13.37: Austria 1, con Riegler/Prommegger volano in semifinale con 15 centesimi di vantaggio su Jenny/Fleutsch. Definito il quadro delle semifinaliste: Germania 1 vs Svizzera 1 Austria 1 vs Italia 1 13.35: IN semifinale! La coppia azzurra Ochner/Bagozza conquistano l’accesso al penultimo atto, battendo Canada 2 di 71 centesimi. Ora sarà la volta dell’ultimo quarto tra Austria 1 e Svizzera 2. 13.32: Sfida serrata tra Russia 2 e Germania1, con Hofmeister/Baumeister che per 4 centesimi la spuntano nei confronti di Kurochkina/Soboloev. Ora è il momento di Ochner/Bagozza contro Canada 1. 13.28: Nel primo quarto di finale vince Svizzera 1: Zogg/Caviezel si impongono contro Austria 3 formata da Schoeffmann/Payer, con quest’ultimo che non ha terminato la ... Leggi la notizia su oasport

