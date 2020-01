Gregoretti, Salvini a Lamorgese: “Non fa il suo dovere, sarà lei a essere giudicata per gli sbarchi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Matteo Salvini ha replicato a Luciana Lamorgese sul caso Gregoretti: "È Luciana Lamorgese che non fa il suo dovere. È lei che sta riaprendo i porti e moltiplicando gli sbarchi. Io non invoco i processi giudiziari ma se ci deve essere qualcuno che verra' giudicato politicamente dagli italiani è lei". Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : #Salvini su Gregoretti: Per qualcuno la lealtà, l’onore, la parola data, valgono meno rispetto alla convenienza per… - matteosalvinimi : #Salvini su Gregoretti: rischio fino a 15 anni di carcere, ma ne vado orgoglioso. Meno sbarchi, significa meno mort… - matteosalvinimi : #Salvini Su Gregoretti: rinvio del voto sul mio processo? Forse hanno paura del voto in Emilia-Romagna... ?? @rtl1025 #nonstopnews -