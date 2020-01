Gianfranco Pasquino, duro colpo a Matteo Salvini: "Se la Lega vince in Emilia, non cambia nulla" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica, la legge elettorale è il minore dei problemi. "Se vince Bonaccini il governo dovrà necessariamente brindare, trovare prosecco buono ed essere contento - spiega in una lunga intervista a Formiche.net -. Se vince Salvini invece dov Leggi la notizia su liberoquotidiano

romi_andrio : RT @La7tv: #tagada Il problema del M5S? Secondo @GP_ArieteRosso è in crisi di leadership: 'Beppe Grillo è assente, @luigidimaio è inadeguat… - VinceMaielli : RT @UtetLibri: «Nessun fenomeno politico può essere compreso se viene analizzato in maniera avulsa dalla sua storia e dal sistema politico… - MariuzzoAndrea : RT @UtetLibri: «Nessun fenomeno politico può essere compreso se viene analizzato in maniera avulsa dalla sua storia e dal sistema politico… -