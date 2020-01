Festival di Sanremo 2020, gaffe ancora prima di salire sul palco (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Neanche il tempo di dare inizio alle danze, che la pressione si fa già sentire sui protagonisti di questo Sanremo. Amadeus ha organizzato una conferenza stampa per presentare le donne che quest’anno saranno al suo fianco sul palco dell’Ariston. E proprio in occasione della conferenza, Francesca Sofia Novello e lo stesso Amadeus collezionano la prima gaffe dell’anno. La gaffe è dietro l’angolo per tutti e loro sembrano essersi già tolti il pensiero. La gaffe di Federica Sofia Novello Questo nome non ci è di certo nuovo, Federica Sofia Novello è nota alla cronaca rosa in quanto fidanzata di Valentino Rossi. “Valentino è molto contento della mia partecipazione, mi appoggia in tutte le mie decisioni” ha detto la 26enne in sede di conferenza. Nata ad Arese, 26 anni, professione modella, selezionata da Amadeus per la rosa di 10 donne che saranno a Sanremo. Ed è lei a rompere ... Leggi la notizia su thesocialpost

annatrieste : Ho appena scoperto che per la tv di Stato italiana 'la fidanzata di Cristiano Ronaldo' è una qualifica (?!) bastant… - team_world : OSPITI #SANREMO2020: nel corso della Conferenza Stampa, Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti attesi sul palco del… - tg2rai : #Sanremo, presentata la 70esima edizione del Festival della canzone italiana. @Fiorello e @TizianoFerro presenze fi… -