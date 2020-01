Billie Eilish a servizio di James Bond (Di mercoledì 15 gennaio 2020) EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM), e Universal Pictures International hanno annunciato che sarà Billie Eilish a cantare il tema portante della colonna sonora del 25mo capitolo della saga di James Bond, “No Time to die”, il film nei cinema di tutto il mondo dal 2 aprile e in UK e USA dal 10 aprile. Billie Eilish, la 18enne artista multiplatino e nominata ai Grammy, ha scritto il brano inedito con suo fratello e collaboratore, anch’esso nominato ai Grammy Award, FINNEAS. Billie Eilish, eletta da Billboard America DONNA DELL’ANNO, è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano principale della colonna sonora di James Bond. Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori del film “No Time To Die” hanno raccontato: “siamo davvero molto felici di annunciare che Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e commovente per No ... Leggi la notizia su domanipress

