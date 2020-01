Windows 7 non verrà più supportato da Microsoft a partire da oggi (Di martedì 14 gennaio 2020) A partire da oggi Microsoft non supporterà più il sistema operativo Windows 7 dopo 11 anni. Per gli utenti, ciò significa che il colosso di Redmond smetterà di fornire aggiornamenti e patch di sicurezza.Le modifiche interesseranno centinaia di milioni di persone perché oltre un terzo dei PC utilizza Windows 7, secondo NetMarketShare. Questo dato è leggermente inferiore a Windows 10, il sistema operativo per PC più popolare, che si trova su circa la metà dei personal computer del mondo. Windows 10 viene utilizzato su 900 milioni di dispositivi, secondo i recenti numeri di Microsoft.Microsoft ha affermato che gli utenti Windows 7 possono ancora utilizzare i propri PC dopo oggi, ma la società avverte che saranno "a maggior rischio di virus e malware".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

