VIDEO – Trasforma appartamento in panificio con due forni a legna… (Di martedì 14 gennaio 2020) Continuano i servizi di contrasto alla panificazione abusiva e alla vendita illegale di prodotti alimentari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Il report delle operazioni delle ultime ore è più che mai esemplificativo di un fenomeno tanto diffuso quanto pericoloso. Si legge: Caivano – I militari della locale tenenza, insieme con quelli del N.A.S. di Napoli hanno bloccato l’autista di un furgone all’interno del quale erano stipati grossi cesti di pane privi di indicazioni sulla tracciabilità. I carabinieri hanno poi individuato i locali dove il pane era stato preparato e messo in vendita: tra polvere e sporcizia prodotti da forno esposti senza alcuna protezione, confezione e indicazioni sulla filiera produttiva. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per circa 1500 euro. 120 i chili di alimenti sotto sequestro. Afragola – Sono 31, invece, i chili ... Leggi la notizia su ladenuncia

OfficialASRoma : Sì! @D_10Perotti trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Alex Sandro. DAJE ROMA!… - Eurosport_IT : 'Mai visto prima, questa è una magia!' ???? Colpo incredibile di Maguire, ma la fortuna si trasforma in sfortuna… - rscalisi : RT @TSInnovation: Con l‘inizio del nuovo anno #TorinoSocialInnovation si evolve e si trasforma in #TorinoSocialImpact. Continuate a seguir… -