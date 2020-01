Inzaghi: «Ancelotti è il numero uno nella gestione. Immobile non sta facendo cose normali» (Di martedì 14 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera Stefano Agresti intervista l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, campione del mondo 2006. Tra i tanti temi, affronta anche quello dell’importanza degli allenatori. «Il migliore, dico sempre, è colui che fa meno danni. A volte noi tecnici pensiamo di avere inventato il calcio, invece dobbiamo solo mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo. Io cerco di riuscirci, con il mio staff: gente seria, preparata, appassionata come me». Inzaghi racconta l’amore per il mestiere di allenatore, soprattutto. «Ho un amore folle per questo mestiere. Mi piace tutto, adoro anche i sacrifici, se si possono chiamare così quelli che toccano a noi. E per me la categoria non conta: la A è uguale alla C, chiedo solo di fare ciò che amo. Sono stato felice a Venezia, anche a Bologna nonostante le difficoltà. E lo sono a Benevento». Si definisce un ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Inzaghi: «#Ancelotti è il numero uno nella gestione. Immobile non sta facendo cose normali» - ilNapolista - peppeiannicelli : #SerieA #Sarri rischia perdere scudetto. #Inter Impresa #Conte. #Gattuso peggio di #Ancelotti. Magia #Ibra. #VAR pe… -