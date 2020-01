Incendio su via Cassia, autocompattatore Ama in fiamme: strada chiusa (Di martedì 14 gennaio 2020) Un autocompattatatore Ama è andato a fuoco lungo via Cassia a Roma all'altezza di Via Villa Lauchli. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e un'autobotte, che hanno domato il rogo. Inevitabili i disagi al traffico con code fino al termine dell'intervento. Leggi la notizia su fanpage

SkyTG24 : Si stima che gli incendi nell'Isola dei canguri abbiano ucciso finora 25mila #koala. Alcuni di questi animali sono… - enpaonlus : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso. Autorità ordinano abbattimento di 10mil…… - sudtelevision : Attimi di paura in via del Centenario a #Battipaglia -