Mario Giordano al posto di Rula Jebreal e le altre fregnacce di Giorgia Meloni a Non è l'Arena (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ieri sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni era da Massimo Giletti a Non è l'Arena. Tra le tante cose di cui ha parlato due meritano di essere ricordate. La prima è il commento sulla partecipazione di Rula Jebreal al Festival di Sanremo. La seconda è la questione del "blocco navale" che l'Unione Europea ha proposto di mettere in atto nei confronti della Libia. Da quando in qua parlare di violenza sulle donne è un comizio politico? Iniziamo con la prima importantissima questione che ha tenuto banco nelle ultime settimane: Rula Jebreal a Sanremo. Alla fine la giornalista italo-israeliana ci andrà, nonostante le proteste dei sovranisti. La Meloni è una di questi, perché sostiene che la Jebreal ancorché «donna bellissima» sia troppo politicizzata. Un conto sarebbe se andasse al Festival ad annunciare i cantanti e gli artisti in gara, un altro invece ...

