Lo scontrino elettronico e la bufala della “contabilità automatica” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore lo “scontrino elettronico“. Come tutte le novità dell’Agenzia delle Entrate è stato accompagnato da storie strappalacrime di anziane signore di 99 anni “costrette” a chiudere l’attività per colpa di questo malvagio strumento. Dall’altra parte della narrazione c’è lo spot di AdE che non fa assolutamente alcuna chiarezza, anzi contribuisce ad aumentare la confusione. Lo spot ingannevole sullo scontrino elettronico Innanzitutto non si tratta di una una vera e propria novità, perché l’obbligo della fatturazione elettronica è partito a luglio del 2019 per chi nel 2018 aveva realizzato un fatturato superiore ai 400mila euro l’anno, ma il nuovo regime si estende dal primo gennaio 2020 a tutti gli operatori che emettono ricevute fiscali, e quindi anche a commercianti, artigiani, alberghi e ristoranti. Gli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

FratellidItaIia : Commercio, Meloni: Scontrino elettronico è nuova follia, elezioni regionali occasione per spallata a Governo di nem… - DonatellaDomin6 : RT @lisanoja: Oggi a @mattino5 ho provato a fare un po’ di chiarezza sullo scontrino elettronico. Non avrà costi eccessivi, semplificherà m… - josi980 : @GiorgiaMeloni Si ma col registratore elettronico, si inoltrano gli scontrini fatti. Se uno non fa lo scontrino, no… -