Salto con gli sci femminile: Eva Pinkelnig batte Lundby a Sapporo in Coppa del Mondo, podio di Iraschko-Stolz a 36 anni. 18ma Lara Malsiner (Di domenica 12 gennaio 2020) Trionfo austriaco nella seconda gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile a Sapporo, in Giappone. Tre rappresentanti del Paese, infatti, si collocano nelle prime quattro posizioni, e a gioire è Eva Pinkelnig, per la quale arriva la prima vittoria in carriera dopo sette podi. La trentunenne nata a Dornbirn, nel Voralberg, azzecca uno splendido primo Salto da 135.5 metri e 132.6 punti, che le consente di gestire la situazione con il secondo (130 e 118.2) per un totale di 250.8 punti, inarrivabile per chiunque. Sull’HS137 nipponico al secondo posto c’è la leader (che allunga) di Coppa del Mondo, la norvegese Maren Lundby, che dopo una prova da 121.5 metri e 114.3 punti s’inventa uno spettacolare secondo Salto da 139.5 e 125.3, che però non basta: chiude a quota 239.6. Terza, con una rimonta notevole dalla dodicesima posizione, è l’altra austriaca ... Leggi la notizia su oasport

