Ragazzi trovano cane abbandonato in una valigia

Poche settimane fa, un gruppo di Ragazzi, che erano andati a fare jogging, in una collina a Toronto, si sono trovati davanti una scena che li ha sconvolti. Hanno notato una valigia chiusa, a terra, sulla neve. Si muoveva e per questo hanno deciso di aprirla. Dentro c'era un cane. E' stato un abbandono terribile e crudele, che ovviamente ha sconvolto tutti. Nessuno di loro, avrebbe mai potuto immaginare di trovarsi ad scena così straziante. In base al loro racconto, per loro era una giornata come le altre. Erano usciti come loro solito, per fare il loro allenamento. Vanno spesso in quel luogo e non è mai accaduto nulla del genere. In quella giornata, dopo aver fatto qualche metro. Uno di loro nota quella valigia a terra. Si avvicinano per capire bene e sin da subito notano che all'interno c'era qualcosa che si muoveva. Quando l'hanno aperta, hanno scoperto ...

