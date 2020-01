Pisa, arrivano i rinforzi: due volti nuovi a disposizione per Benevento (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Due operazioni di mercato in dirittura d’arrivo per il Pisa. Mancano ormai solo gli annunci ufficiali ma Danilo Soddimo e Luca Vido vestiranno la maglia nerazzurra nella seconda parte di stagione. I due calciatori si sono già uniti al gruppo a disposizione di mister D’Angelo e hanno iniziato a preparare col resto dei compagni la trasferta di Benevento, in programma domenica 19 gennaio (ore 21). Soddimo arriva a Pisa dopo l’esperienza con la Cremonese, lasciata a distanza di un anno. Il centrocampista era stato prelevato dai grigiorossi nel gennaio 2019, collezionando 23 apparizioni e mettendo a segno due reti (entrambe realizzate nel campionato in corso). Vido, invece, saluta dopo appena sei mesi il Crotone, società con la quale ha disputato otto partite senza segnare nessuna rete. In attesa delle ufficialità, dunque, il ... Leggi la notizia su anteprima24

