I mercati soffrono le tensioni globali? (Di domenica 12 gennaio 2020) La “reazione dei mercati” è una delle aspettative maggiormente prese in esame nel valutare gli esiti di un evento cruciale della politica internazionale. L’aneddoto di Nathan Rotschild che nel 1815 anticipa l’arrivo della notizia della vittoria di Waterloo in Inghilterra per compiere un’avanzata strategica nella borsa locale è probabilmente poco più che una leggenda, ma che la dice lunga sul grado di commistione tra grande politica internazionale e dinamiche finanziarie e sull’indissolubilità di questo legame. I mercati finanziari e i loro operatori sono attori tutt’altro che perfettamente razionali come una certa vulgata economica vorrebbe insegnare, ma sono al contempo emotivi e strategici: subiscono gli shock della politica internazionale e i “cigni neri”, ma al tempo stesso si adoperano per ottenere un capitale informativo ... Leggi la notizia su it.insideover

