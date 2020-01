Di Maio:in Libia con caschi blu europei

Libia con caschi blu europei? "Perché no? Sarebbe l'unico modo per fermare le interferenze esterne, il massacro di civili innocenti e per dare all'Ue una sola voce". Così il ministro degli Esteri, Di Maio, intervistato da La Stampa. Il ministro pensa a una missione sul modello Libano, ma sottolinea come una simile proposta debba partire dagli stessi libici. "Dopo la tregua sarà importante il processo di pacificazione, ecco perché puntiamo anche...sul tavolo Italia-Russia-Turchia",afferma Di Maio.(Di domenica 12 gennaio 2020) Una missione inconblu? "Perché no? Sarebbe l'unico modo per fermare le interferenze esterne, il massacro di civili innocenti e per dare all'Ue una sola voce". Così il ministro degli Esteri, Di, intervistato da La Stampa. Il ministro pensa a una missione sul modello Libano, ma sottolinea come una simile proposta debba partire dagli stessi libici. "Dopo la tregua sarà importante il processo di pacificazione, ecco perché puntiamo anche...sul tavolo Italia-Russia-Turchia",afferma Di.(Di domenica 12 gennaio 2020)

