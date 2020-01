Sbarcò nonostante il divieto: super multa al comandante della Ong (Di sabato 11 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Sanzionato il comandante Reisch che non aveva rispettato il divieto di ingresso in acque territoriali italiane. I giallorossi hanno promesso modifiche al decreto sicurezza, ma le multe continuano ad arrivare Sono mesi che il governo giallorosso promette modifiche al decreto sicurezza bis. Intanto però le sanzioni per le Ong che non rispettano il divieto di ingresso in acque territoriali italiane continuano ad arrivare. Multe che derivano proprio dal decreto che la Lega ha fortemente voluto quando era al governo con i pentastellati. Mentre le modifiche dei giallorossi tardano ad arrivare, ecco che arrivano nuove multe. L'ultima è stata notificata al comandante Claus Peter Reisch. L'importo? 300mila euro. Il comandante era finito nel mirino di Malta e Italia che dal giugno 2018 hanno adottato la politica dei porti chiusi. Ma se, come ricorda Repubblica, ... Leggi la notizia su ilgiornale

