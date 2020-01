Sarajevo tra le città più inquinate al mondo: raggiunti oggi livelli pericolosi per la salute (Di sabato 11 gennaio 2020) Sarajevo è tornata nei primi posti in assoluto per i livelli di inquinamento dell’aria. Stando ai media locali, alle 10 di stamattina, le stazioni di misurazione segnavano un livello medio di inquinamento di 239, ponendo la capitale bosniaca tra le città più inquinate su scala mondiale. In alcuni quartieri il dato rilevato è risultato di 472 e 445, con una situazione di immediato pericolo per la salute. Le autorità bosniache hanno quindi annunciato oggi il divieto di circolazione per i veicoli Euro 2.L'articolo Sarajevo tra le città più inquinate al mondo: raggiunti oggi livelli pericolosi per la salute Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

MassimoCarretta : #coffeebreakla7 bellissimo parallelo storico culturale di @MarcoRizzoPC tra crisi del sistema falso liberale capita… - Aless_Miani : #SALUTE E #AMBIENTE: A #SARAJEVO IL PRIMO CORSO DI #MEDICINA E #CHIRURGIA PER #STUDENTI ITALIANI Siglato accordo tr… - MedexTV : Salute e ambiente: accordo tra SIMA e Università IUG di Sarajevo. Al via il Corso di Laurea internazionale in Medic… -