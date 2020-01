Meraviglie 2020 seconda puntata: anticipazioni e ospiti 11 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Meraviglie 2020 seconda puntata. Torna il programma condotto da Alberto Angela con la nuova edizione sabato 11 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Meraviglie 2020 seconda puntata: anticipazioni e ospiti 11 gennaio L’Italia è davvero la penisola dei tesori. Ospita, infatti, 55 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo, a parte la Cina, ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco, ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il merito di tanta ricchezza, di tanta bellezza è tutto ... Leggi la notizia su cubemagazine

