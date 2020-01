LIVE Spagna-Australia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 7-5 3-0, spagnolo in vantaggio di un break (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 De Minaur prova a reagire e trova un buon punto di dritto. 4-0 BREAK Nadal!!! Incredibile punto con lo spagnolo che ha letteralmente bombardato l’avversario. L’Australiano alla fine prova una palla corta che si spegne in rete. 30-40 Ace d’orgoglio di De Minaur! 15-40 L’Australiano è letteralmente uscito dal campo. Tira un dritto nella parte bassa della rete. 15-30 Finalmente De Minaur chiude il parziale a favore di Nadal (13-0) con una voleé alta. 0-30 L’Australiano prova ad accelerare di rovescio ma la palla vola out. 0-15 Niente da fare, De Minaur sembra completamente in palla. L’Australiano sbaglia un comodo rovescio. 3-0 Nadal!!! Undici punti consecutivi dello spagnolo! Il numero 1 al mondo sembra inarrestabile, il suo terzo set è pura poesia! 40-0 Prima e dritto ad incrociare da antologia di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Spagna-Australia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 4-3 secondo set in grande equilibrio -… - zazoomnews : LIVE Spagna-Australia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 5-4 secondo set in grande equilibrio -… - zazoomblog : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 1-6 4-5 più tardi Nadal contro De Minaur - #Spagna… -