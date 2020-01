Iran, fermato per ore ambasciatore Gb

ambasciatore britannico in Iran, Rob Macaire, è stato fermato per qualche ora dalle forze di sicurezza Iraniane, interrogato e poi rilasciato. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Il diplomatico, al momento del fermo, trovava nell'universtà Amir Kabir di Teheran, dove, secondo l'agenzia, coordinava le proteste degli studenti contro il regime. L'ambasciatore sarà convocato domani dal ministero degli Esteri Iraniano.(Di sabato 11 gennaio 2020) L'britannico in, Rob Macaire, è statoper qualche ora dalle forze di sicurezzaiane, interrogato e poi rilasciato. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Il diplomatico, al momento del fermo, trovava nell'universtà Amir Kabir di Teheran, dove, secondo l'agenzia, coordinava le proteste degli studenti contro il regime. L'sarà convocato domani dal ministero degli Esteriiano.(Di sabato 11 gennaio 2020)

