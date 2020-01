Guida Tv domenica 12 gennaio i programmi di stasera (Di sabato 11 gennaio 2020) Guida Tv domenica 12 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Il mondo sulle spalle Film Tv Rai 2 ore 21:05 Che Tempo che Fa (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:25 Detroit 1a Tv Canale 5 ore 21:15 Sole a Catinelle Rete 4 ore 21:30 Il ragazzo della porta accanto Italia 1 ore 21:10 L’uomo d’acciaio La7 ore 21:15 Non è l’Arena Tv8 ore 21:30 Bruno Barbieri 4 Hotel – Puglia/Trentino Nove ore 19 Supercoppa di Spagna Finale Real Madrid – Atletico Madrid 21:50 Deal with it 1a tv (qui le anticipazioni) La Serie A di domenica 12 gennaio (qui il programma) Serie e Film in Tv domenica 12 gennaio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:10 The Closer 5×09-10 Italia 2 ore 21:30 The Big Bang Theory 5×24 6×01/04 Giallo ore 21:00 Profiling 4×01-002 Tv2000 ore 21:05 Jane Eyre miniserie Le Serie ... Leggi la notizia su dituttounpop

T_UDINESE_MONDO : RT @Udinese_1896: #FBF ?? to #UdineseSassuolo 2016/17 ?? Leggi i precedenti della sfida e il focus sulla partita di domenica ? - SanteriaMilano : Domenica 12 Gennaio in #SanteriaPaladini8 Ennesimo appuntamento con la pittura social di Pennellino, dove un’artis… - ale_poma : RT @Udinese_1896: #FBF ?? to #UdineseSassuolo 2016/17 ?? Leggi i precedenti della sfida e il focus sulla partita di domenica ? -