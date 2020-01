Cina, 1 morto per l’epidemia di polmonite. 7 persone rimangono gravi (Di sabato 11 gennaio 2020) Cresce la preoccupazione in Cina per l’epidemia di polmonite virale il cui primo focolaio è apparso nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei. Stando alle autorità si sarebbe registrato il primo decesso ricondotto al virus che causa la polmonite, riconducibile alla famiglia della temibile Sars che proprio in Cina, tra 2002 e 2003 uccise più di 700 persone. Un morto e 7 persone gravi; la polmonite spaventa la Cina Il bilancio ufficiale aggiornato dell’epidemia è stato fornito nelle scorse ore dalla Commissione sanitaria di Wuhan, capoluogo della provincia centrale di Hubei. Sarebbero ben 41 le persone a cui è stata diagnosticata la polmonite virale che ha già ucciso una persona. Apprensione, oltre che per un’eventuale diffusione del virus, per 7 delle persone colpite dalla polmonite che versano in condizioni gravi. Due, invece, quelle dimesse. Dita puntate contro il ... Leggi la notizia su thesocialpost

