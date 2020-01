Torna in tv Don Matteo | Prima puntata giovedì 9 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nuove puntate per la serie tv che compie 20 anni: riparte Don Matteo tutti i giovedì in Prima serata su Raiuno Una serie seguita con entusiasmo dal pubblico, che compie infatti 20 anni. Si tratta della fiction firmata Lux Vide con protagonista Terence Hill nei panni di Don Matteo. La serie tv più longeva della … L'articolo Torna in tv Don Matteo Prima puntata giovedì 9 gennaio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - itxrudy : il rientro del fratello di lenù che torna in cucina per dire agli altri fratelli della morte di don Achille mi fa r… - Valenti41180570 : RT @Franc_Pon: “Chi se fa l’affari sua torna sano a casa sua.” Don Buro -